服務25年的三重正義陸橋於昨（22日）清晨拆除；圖為拆除後。（新北市工務局提供）

新北市政府推動城市減法工程，再完成拆除一處使用率低且老舊的陸橋，服務25年的三重正義陸橋於昨（22日）清晨正式功成身退，正義北路的街景豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。工務局長祝惠美表示，正義陸橋是新北市升格以來拆除的第50座人行陸橋，拆完後全市將剩下104座人行陸橋。

執行拆橋任務的養工處表示，在民眾與市府共同努力下，三重正義陸橋已於7月21日深夜11時起至22日上午6時順利完成大梁拆除工程，並恢復周邊道路通行。

養工處說明，正義陸橋因長年使用率低，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序進行拆除，由三重區公所、養工處、交通局、警察局、地方民意代表及里長進行會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後才進行拆除。此外，在陸橋拆除後，將設置QR Code地磚，市民朋友可藉由手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的回憶將永久留存。

祝惠美強調，正義陸橋是新北市升格以來拆除的第50座人行陸橋，拆完後全市將剩下104座人行陸橋，未來將接續辦理瑞芳區福龍宮陸橋等陸橋拆除，並針對使用率低的陸橋持續辦理評估拆橋作業，以提升市容景觀、市府和在地居民雙贏目標繼續向前邁進。