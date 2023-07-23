高爾夫賣淫的話題日前鬧得沸沸揚揚，前AV導演圤智雨今（23日）就曬出他和「台灣第一女優」吳夢夢對話紀錄，透露吳夢夢嫌賣淫價2萬好少，她還被虧「你不能拿你拍AV又跟心愛的人做拿15萬1部片來比啦！」圤智雨意外曝光吳夢夢單支拍片是15萬酬勞，金額相當驚人。

圤智雨表示，他近期聊到高爾夫賣淫事件，有網友提出買春一位2萬，但價碼看在吳夢夢眼裡，卻嫌：「2萬好少」，圤智雨則說：「螢光幕前跟螢光幕後畢竟有差」，吳夢夢以為漂亮的女生都3、5萬，「只是市場行情低於我的認知而已」，還被虧「你不能拿你拍AV又跟心愛的人做拿15萬1部片來比啦！」

圤智雨強調：「夢夢無價，他沒有在賣，除非你認為AV也是賣春的一種！」他直言：「台灣AV女優頂尖價位來說吳夢夢大約一次15萬（拍片）但是他可以選擇只跟自己的男朋友，而普通賣春，是不能選擇客人的」，但拍AV的風險是，全世界的人都會看到你的影片。

「台灣第一女優」吳夢夢早期從成人直播平台SWAG出道，並堅持只與急診室醫師男友「熊吉」拍攝色情影片，離開SWAG之後，吳夢夢自己成立團隊，拍攝成人劇情片，同時也邀請來賓訪談，討論辛辣話題。