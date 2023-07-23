【全程字幕】韓國瑜出席全代會許三個願望 高喊：總統侯友宜先生 @ChinaTimes

國民黨今（23）日召開全代會，總統參選人、新北市長侯友宜與前高雄市長韓國瑜在進場時擁抱大和解，而兩人出現許多肢體動作，在受訪前還講了幾句悄悄話，互動引發外界好奇。

韓國瑜今一到板樹體育館時，侯友宜立刻上前送上大擁抱，並與他勾肩、牽手。（圖 / 擷取自中天直播）

侯友宜今在韓國瑜一到板樹體育館時，立刻送上熱情擁抱，並勾肩、握手，韓一開始也一手牽著侯，另一手和民眾握手，隨後韓一度掙脫侯的手去和其他人握手，但隨即被侯再度牽住，直到接受訪問。

在正式受訪前，侯友宜詢問韓國瑜，「我先講還是你先講」，韓回應讓侯先講；另外，韓還笑稱，侯站的角度比較好，「對我不公平」，因為他的頭頂會曬到太陽，侯則立刻與他換了位子。

韓國瑜在受訪時提到，自己有3個願望，分別是：第1，希望中華民國國運昌隆、人民安居樂業；第2，希望兩岸和平交流、發展，永遠不會發生戰爭；第3個願望則是下架貪汙、腐敗的民進黨政府。韓國瑜痛批，民進黨不只謀財，還把台灣推向戰爭「是害命」，希望在國民黨推出的侯友宜領導下，可以下架民進黨。