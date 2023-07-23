家長指出，公園若缺乏遮蔭，早上到下午的烈陽曝曬幾乎沒辦法使用遊樂器材。（李柏澔攝）

共融公園近年如雨後春筍般在各縣市建置，一來提升更優質的公共空間利用，也提供里民、親子等更多的遊憩場所，然而在極端高溫影響下，共融公園普遍缺乏遮蔭也為民眾詬病。專家表示，國內公共設施的概念沒有隨著高溫時代來思考，現在已經不光追求綠化，而是「涼化」。

家長A表示，公園既然要做到友善，相關配套就應該做好，但很多共融公園的樹都是被砍掉的，是否因應施工而砍伐並不清楚，但有些樹甚至被移植到其他地方。

家長B說，公園如果沒有遮蔭，早上到下午的烈陽曝曬根本沒辦法玩，一天下來只能傍晚才去公園，很多共融公園把原本草地換成水泥地、沙地和橡膠墊，和環境共融的理念相差甚遠，可見好管理才是政府最在乎的。

環境品質文教基金會董事長謝英士表示，很多共融公園鼓勵小朋友在其中遊憩，材質的不合適導致不少孩童被燙傷但沒被重視，在全球暖化下日照天數增加，共融公園也缺乏樹木的遮蔭，公園裡的器材能使用的時間大概只剩傍晚和晚上，要面對的其他問題包含蚊蟲、治安安全等問題，根源在於政府對公共設施的概念沒有隨著高溫時代來思考。

謝英士說，一個城市裡頭能夠降低熱源的東西為「城市4要素」，即「河川」、「建築」、「道路」和「人」。河川能把風帶進來；公共建築如何「涼化」，材料的改革將是必然；新建道路的開闢過去想到的是車道和消防道，未來應思考規定留下綠蔭的面積，每個地方一定要有涼化設施，才能將熱島效應降低一點，否則灑水車成本太高，不是長久之計。

最後的「人」，高溫已成日常，都市高度發展下都市熱島效應已不可逆，執政者在都市治理上並沒有被談得很多。