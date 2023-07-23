肇事休旅車的車頭有碰撞痕跡。（翻攝畫面）

肇事休旅車的車頭有碰撞痕跡。（翻攝畫面）

38歲沈姓男子21日晚間駕駛租賃用小客車，在台北市民權東路與復興北路口，右轉時撞上徒步穿越馬路的39歲王姓男子，王倒地後，沈曾煞車，但沒停下察看，反而加速逃逸。經網友提供行車記錄器並PO網爆料，22日晚間沈姓男子才主動到案，他告訴員警，碰撞「當下腦筋空白，認為還是要負責任，才主動到案。警詢後將依肇事逃逸罪嫌送辦。

台灣被美國媒體形容為「行人地獄」，今年5月警政署展開路口交通大執法，加強取締汽機車不停讓行人，之後再將不停讓的罰鍰提高到6000元，但各地仍陸續發生行人地獄的車禍事故。

松山分局交通分隊21日晚間7時10分接獲報案，民權東路三段與復興北路口發生車禍案，立即派員查處。警方調查，38歲沈姓男子駕駛鐵灰色租賃小客車，沿民權東路三段東往西行駛，至復興北路口右轉，前車頭與東側行人穿越道上，由南往北行走中的39歲王男右側身體，發生碰撞而肇事，造成王男身體多處擦傷。

沈男當下曾煞車，但沒下車察看、報警，反而加速駛離現場。案發當時，沈姓男子後方的駕駛行車記錄器拍下肇事瞬間，22日下午上傳至臉書爆料公社，痛批肇事逃逸的駕駛：「你真的是夭壽鬼，知道撞到人還跑…」同時呼籲大家過馬路還是多留心一點，安全回到家才是重點！並表示影片已經提供給員警。網友則懷疑，肇逃的駕駛是否酒駕或毒駕。

沈姓男子直到22日晚間8時許才向北市警松山分局到案，警方刻正偵辦中。據了解，行人目前尚未對駕駛提告，警詢後將依肇事逃逸送辦。沈告訴員警，碰撞當下腦筋空白，想了很久，認為要負責任，所以主動到案。

松山分局呼籲，民眾務必遵守交通規則，車輛行經路口記得「慢、看、停」，行人「停、看、聽」，避免憾事發生。警方將持續加強「車輛不停讓行人」之執法，以維民眾用路安全。