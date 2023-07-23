少了鄭明典坐鎮，真的差這麼多？杜蘇芮颱風持續發展，不僅轉強颱機率提升，甚至有可能成為近4年來首個登陸台灣的颱風。根據日本氣象廳最新預測，杜蘇芮預計27日至28日間「從南台灣貫穿」。中央氣象局提醒，26、27這兩天風雨最大，全台警戒！

各國預報一度「萬箭穿心」，不過日本氣象廳做出修正，杜蘇芮路徑往南，颱風中心可能會在27、28這兩天從南部貫穿；若路徑再往南，也可能不登陸，中心改通過巴士海峽。但不管它怎麼走，恐將帶來豪大雨勢。

目前太平洋海溫偏暖，極適合杜蘇芮發展，氣象專家吳德榮稍早指出，颱風會在侵台前發展到巔峰，威力強大不可小覷。

氣象局提醒，25日起受颱風外圍環流影響，東部、南部率先感受到雨勢；26、27降雨最猛烈，整個東部、南部、東南部、西南部「紫爆」，尤其山區更要注意累積雨量。其他各地也是紅通通一片，不排除豪雨發生。