國民黨今舉行全代會，正式提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，禿子、燕子、漢子再度合體，台中市長盧秀燕表示，這幾年比較忙，三個人好久沒有聚在一起，今天有機會再聚非常高興，大家要支持好同事侯友宜，相信選情會愈來愈好。

盧秀燕說，相信全代會後會愈來愈好，除了禿子、燕子、漢子三人再合體外，相信整合會愈來愈好，現在是7月份，距離明年選舉1月，還有好長一段時間，相信大家會陸續歸隊。

對於場外有人喊話韓國瑜選總統，盧秀燕說，黨有黨的誠意，既然已經提名侯友宜同志，大家就要定下心來，全力以赴。

另外，國民黨副主席連勝文說，他是被侯友宜誠意打動而來，支持侯友宜就是要政黨輪替，所以他認為侯友宜贏了、國民黨贏了，自然而然可以促成政黨輪替，當然也願意跟其他在野黨合作，但侯友宜勝選自然而然就會輪替。

對於黨內分裂聲音，雲林縣長張麗善說，不同聲音要整合，希望以全台灣人民最大利益為優先，站在所有百姓能安居樂業立場來思考，團結才能勝選，國民黨提名侯友宜，必須凝結大家力量才能打敗政敵，這是共識。

張麗善強調「國民黨提名誰，我就支持誰！」她呼籲，應該整合黨內任何有影響力的人，包含郭台銘、韓國瑜，只要能贏得大多數人的認同，多多拜訪、多多傾聽民意，這是每個候選人要做到的基本功。