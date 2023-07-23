現年86歲的謝賢1960年憑藉《神鵰俠侶》一炮而紅，高大帥氣形象及精湛演技，讓他成為當時炙手可熱的大明星之一，而他也與女星狄波拉結婚生下兒子謝霆鋒與謝婷婷但卻於1995年離婚，之後他談了幾次轟轟烈烈戀愛，至今單身在香港獨居，享受愜意單身生活。

謝賢雖然獨居，但他在香港娛樂圈打滾多年，圈內好朋友非常多，家裡經常有人來做客，港媒日前披露謝賢獨居住家裝潢布置，其實非常簡單，他說住的無所謂，不是自己沒錢裝修豪華，只是覺得沒必要，「一個人居住舒服就夠了，不需要太多華麗的裝潢。」

謝賢也應媒體要求，特別站在自家陽台上玩自拍，四周環境很好，完全就是高檔社區；他家室內面積不大，家具也很一般，「我因為一人獨居，沒打算請保母照顧生活」，謝賢說，朋友勸他有年紀，應該找個保母看護照顧常生活，不過他堅持不要，「自己一個人過得逍遙自在。」

事實上，謝賢過去與「小淘氣」甄珍有過一段婚姻，離婚後與狄波拉再婚，並生下謝霆鋒與謝婷婷，然而謝賢與狄波拉的婚姻維持了16年後告吹，風流的謝賢後來高調和嫩女友CoCo交往，成為演藝圈爺孫戀的先驅，熱戀時期常被拍到兩人當街擁抱、熱吻，甚至還一度傳出又有愛的結晶，不過最後兩人還是分手，謝賢大方表示其實不想耽誤女友的人生，因此不敢結婚，坦言真的「力不從心」，要女友遇到好男人就可以離開他，可說已將感情看得相當透徹。