追焦民眾使用的攝影裝備高檔精良，便衣員警則是使用簡易攝影機及角架。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣道139線蜿蜒起伏，彎道多，雖部分易肇事路段已將行車速限隆至40公里，但事故仍多，彰化警分局自暑假起已加強執法，今天並編排便衣員警攜帶攝影裝備，進駐易肇事彎道路段，與現場攝影者一起「跟拍」，將危險駕車行為全都錄後，通知人、車到案，依送究辦。

位在八卦山脈稜線的縣道139線，暑假期間吸引很多重機車族前來騎乘，因屬多彎道路型，機車超速或過彎操控不當，往往釀成自摔車禍事故，再撞擊路樹、護欄、墜落山坡或對向來車，造成嚴重傷亡。

7月15日晚間即發生死亡車禍，1名年輕女性駕駛機車行經139線9.1公里路段，疑因超速過彎時失控自摔後，撞擊路邊路樹、護欄，造成頭部骨折、顱內出血致死的悲劇。

彰化警分局分析，尤其是有追焦攝影愛好者聚集的路段，更易激起重機駕駛壓車炫技，因而造成不少自撞事故發生，因此決定在周末假日除照例執行以往的防制勤務，也編排員警執行便衣蒐證，與追焦族一起「跟拍」，將危險駕車行為全都錄後，通知人、車到案，依送究辦。

今天上午便衣員警進駐熱門的追焦路段後，引發現場追焦民眾側目，而相較於追焦族的精良高檔裝備，不少人都裝上俗稱「大砲」的長焦鏡頭，便衣員警使用的是簡易攝影機，連角架也都十分陽春。

彰化警分局長張明盛表示，縣道139線多彎道路段限速40公里，沿線均設有明顯標示，從暑假以來，該分局已強化勤務部署，統計最近1個月在139線易肇事路段取締超速違規925件、無照駕駛68件、改裝變更車體39件，另外對噪音車輛通報環保單位有45件。

但仍有駕駛人不遵守及刻意危險駕車行為，且也已發生多起事故，因此再指派員警「跟拍」蒐證危險駕駛行為，對於違法絕不縱容。

彰化警分局同時也採柔性勸導，在該路段有重機車聚集處所，發送宣勸導書，實地宣導並呼籲駕駛人珍惜生命，勿參與危險駕車（飆車），共同維護道路交通安全。