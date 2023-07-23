颱風杜蘇芮來勢洶洶，恐替花蓮帶來強大雨勢，水利署第九河川局已指示轄區單位提前準備防汛應對措施，避免造成後續災損。（第九河川局提供／羅亦晽花蓮傳真）

颱風杜蘇芮來勢洶洶，恐替花蓮帶來強大雨勢，水利署第九河川局已指示轄區單位提前準備防汛應對措施，避免造成後續災損。（第九河川局提供／羅亦晽花蓮傳真）

颱風杜蘇芮來勢洶洶，據多國預測颱風路徑可能會從台灣東部登陸，屆時恐替花蓮帶來強大雨勢，水利署第九河川局已指示轄區單位提前準備防汛應對措施，縣府則呼籲農友及早採取各項農作物防範措施，如颱風造成災損，儘速通報當地鄉鎮市公所。

今年第5號颱風杜蘇芮於21日上午生成，多國預測其路徑恐「朝台灣衝過來」，中央氣象局預計在明晚至周二發布海上警報，周二或周三發布陸上警報。

九河局因應颱風恐帶來的強勁雨勢，已指示轄區單位提前戒備，包括注意0918地震影響高寮及崙天便道管制事宜、水門前庭雜物與淤積清理，另提醒縣府巡檢市場側溝格柵板，避免塑膠板覆蓋影響路面排水。另外，針對沿海恐受長浪影響部分，已協調災害緊急應變各外業執勤組及志工待命隨時啟動巡查。

九河局長王國樑說，颱風目前雖離台灣尚有距離，九河局仍嚴陣以待，維持汛期水情每日五查，視氣象預報成立應變小組，與轄區機關保持橫向聯繫，針對風險地區規畫抽水機及防水擋板預布的準備，並依颱風動態，啟動防汛搶險整備。

縣府農業處則籲請農友及早防颱，針對農糧作物部分，留意田區排水溝渠暢通及病蟲害防治，及早收割成熟水稻，避免穗上發芽，如蔬菜類作物可採收應儘速採收；雜糧類如大豆、玉米等作物，留意植株倒伏及田區淹水，果樹應設置防風網及補強支柱固定植株，另外，設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修。

林業部分穩固設施，安置苗木；養殖、畜牧業加強設施固定、溝渠疏通，備用發電機購足油料，檢查能否正常使用；休閒農場業者則加強場區設施安全檢查及維護、做好疏散避難措施等。

颱風遠離後，應注意清園、排除積水等工作，同時加強中耕培土、肥培管理，防範病蟲害發生，確保作物產量及品質；如畜禽有損失則應儘速善後及清理其屍體，並進行消毒及復原工作。

縣長徐榛蔚也呼籲農友，屆時若發生農林漁牧災損，請主動向當地鄉鎮市公所及漁會通報，縣府將邀集相關單位依農業天然災害查報作業儘速辦理。