火箭軍發射東風飛彈

軍事分析家說，近10年來，解放軍擴大了飛彈部隊，並推出現代化飛彈，萬一台海爆發衝突，就能瞄準台灣及其盟友。

據《南華早報》（South China Morning Post）23日報導，美國明德大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）研究員埃弗萊斯（Decker Eveleth）本月稍早公開的報告說，解放軍火箭軍正在台灣附近廣泛部署東風-17中程彈道飛彈。

報告中說，主要根據火箭軍基地的公開衛星影像判斷，中方在靠近台灣的東南省份汰換升級射程在1,000公里以內的短程飛彈。儘管解放軍並未說明，打算怎麼用這些飛彈，但在他們去年8月和4月的對台軍實彈演中，火箭軍都扮演了要角。

詹氏（Janes）國防情報公司亞太陸戰記者卡加勒（Kapil Kajal）說，現代的東風-17彈道飛彈已逐步取代短程飛彈。他指出，隨著火箭軍第61基地部署東風-17，解放軍尋求獲得打擊西太平洋外國軍事基地和艦隊的能力。

根據美國情報，這些飛彈若安裝在高超音速滑翔體（HGV）上，可飛行達1,800—2,500公里。而搭載飛彈的高超音速滑翔體飛行速度比音速快5倍以上，由於能在大氣中滑翔，因此雷達難以偵測。

此外，卡加勒說，搭載東風-17的高超音速滑翔體飛速在5—10馬赫之間，如美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）、「標準3型」（SM-3）攔截飛彈，或是「愛國者」（Patriot）防空系統對它們可能都無可奈何。他指出，雖然東風-17正在取代短程飛彈，但仍有近1000枚短程飛彈部署在台灣對岸，並能在6—8分鐘內直達島上。

東風-26飛彈

卡加勒說，中國南部和西南部的短、中程彈道飛彈將發動對台灣的第一波攻擊。而埃弗萊斯也贊同，東風-17將成為第一波對付台灣及其盟友防空設施的飛彈。「但問題在於，許多美國系統都在東風-17的射程外，」埃弗萊斯指出，這些飛彈無法打到關島，還有其他主要的海軍基地。