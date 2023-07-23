法新社報導，總理辦公室聲明指出：「總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今晚將在特哈休莫（Tel Hashomer）的希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）接受植入心臟節律器的手術。」

聲明補充道：「尼坦雅胡將在麻醉的情況下接受手術，這段期間將由司法部長兼副總理李文（Yariv Levin）暫代行使職權。」

73歲的尼坦雅胡一週前因頭暈在同一個醫學中心住了一晚才出院。

希巴醫療中心心臟病學主任塞吉夫（Amit Segev）上週表示，院方替尼坦雅胡裝上儀器來監測心律，作為檢查的一環。

路透社報導，尼坦雅胡在一段影片中說：「一週前，我被裝上了監測裝置，而設備今晚發出聲響，說我必須安裝節律器，而且今晚就必須這麼做。」他說：「我感覺很好，但必須聽從醫生的意見。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120723