大陸國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍22日在第24屆中國·青海綠色發展投資貿易洽談會「一流光伏產業高品質發展」論壇致詞中表示，大陸新增太陽能光電裝機規模與新增總裝機容量，分別連續10年、8年位居全球第一，在今年上半年累計裝機規模超過4.7億千瓦，成為大陸的裝機規模第二大電源。

李創軍表示，近年大陸能源安全保障能力持續增強，能源綠色低碳轉型步伐加快，特別是以太陽能光電為代表的新能源產業。”中國光伏行業協會秘書長王世江也說，「2022年大陸新增太陽能裝機已經連續10年位居全球首位；2023年上半年，新增裝機年應律增長154％。」

根據中新社引述大陸國家能源局數據顯示，截至今年6月底，大陸累計發電裝機容量約27.1億千瓦，年增10.8％。其，太陽能發電裝機容量約4.7億千瓦、年增律39.8％；風電裝機容量約3.9億千瓦、年增13.7％，讓太陽能光電發電已是大陸裝機規模第二大電源，僅次於煤電。

「大陸太陽能發電量不斷增加，消納利用總體保持較高水準，上半年太陽能發電量超過2600億千瓦時、年增約30％，平均利用率達到98％。技術水準不斷進步，推動行業持續降本增效。」李創軍說，在產業各環節，特別是矽料環節產能充分釋放，太陽能發電開發建設成本持續下降。

青海省常務副省長王林虎則說明，青海清潔能源裝機占比達到91.6％，其中新能源裝機占比達到64.2％，光伏裝機占比達到41.4％，三項指標均居大陸前列。