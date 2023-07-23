市面上的風扇又分為DC直流和AC交流兩種，專家表示，兩者的馬達設計完全不同的關係，風量和分貝也有差異，DC扇較安靜也較省電，台電過去也曾發文說，DC扇段數較多，可依照個人喜好調整舒適風量，若習慣吹大風的人，就比較適合AC扇。

怡和家電近日於YouTube指出，DC和AC兩者的馬達設計完全不同，所以風量及分貝上也有很大的差異。DC扇是在利用高效這個永久磁鐵，通電後通過電池效應去驅動軸心，以帶動電扇運轉，幅度可降低風扇的噪音，風扇運轉摩擦的動能最低是15分貝，DC扇的耗電量是傳統AC的三分之。

台電過去也曾針對DC和AC扇解釋，以前只有AC風扇，後來才出現DC風扇，AC馬達採銅線包覆，DC風扇則是直流無刷馬達，以永久磁鐵取代銅線，通電後利用電流磁效應原理，驅動軸心帶動扇葉運轉。

台電表示DC扇段數較多，不僅安靜也較省電。（圖／翻攝自台電臉書）

台電說，DC扇的優點是功率小，所以省電又安靜，馬達主要是用電路板控制轉速，所以可調整風速大小、段數較多，可依照個人喜好挑選舒適的風量，若習慣吹傳統風扇大風的人，可能會覺得風不夠大，但缺點就是比較貴，因此採購風扇，建議依據需求及環境來選擇。