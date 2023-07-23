國民黨全代會今日上午通過提名新北市長侯友宜參選總統。（張薷攝）

國民黨全代會今日上午通過提名新北市長侯友宜參選總統，黨主席朱立倫宣布，正式通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，這次總統大選要團結所有非綠朋友組成大同盟、在野大聯盟，未來國民黨重返執政之後，還要與大家共同建立一個和平、安定、公平、正義的「執政大聯盟」，共同翻轉台灣，讓台灣更好。

上午全代會提名侯友宜提案提出後，朱立倫即詢問，請問現場所有同志們，本黨徵召侯友宜同志作為中華民國第16屆總統候選人，贊成的請起立，與會者隨即幾乎全部起立鼓掌支持，表示全黨團結一致支持侯友宜，黨代表大會一致通過侯友宜。

朱立倫表示，在選戰的過程當中碰到很多困難、亂流，但國民黨有堅定決心意志，只要團結沒有什麼不可能，但只要不團結就什麼都不可能，大家也知道要放下自我，遇到困難時，小我小一點、大我大一點，大家要秉持一個心，「成功不必在我，成功一定有我」。

朱立倫指出，面對2024的選戰，全台灣有6成民意希望政黨輪替，翻轉台灣。這是一場和平與戰爭的選戰，是大家選擇未來要和平安定還是兵凶戰危，民進黨的台獨黨綱，加上去中、反中、抗中，為了一黨之私的政治利益，讓台灣可能變成全世界最危險的地方。

朱立倫表示，過去國民黨執政時，大家都說台灣是全世界經濟、民主的奇蹟，但民進黨竟然把台灣變成全世界最危險的地方。而民進黨還提名台獨金孫、台獨工作者賴清德要來參選總統，不只台灣，連全世界的友人都擔憂台灣要陷入戰爭。

朱立倫說，國民黨根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，以及國民黨章黨綱的規範，九二共識、一中各表和反對台獨及一國兩制，來推動兩岸關係，今天國民黨不但能堅定立場，一貫的做法就是親美、友日、和陸，國民黨重新執政後會成為和平的締造者，不像民進黨變成造成世界民主國家的麻煩者。

朱立倫強調，國民黨這次提名侯友宜，是經過最公平的民調，全體立委、黨籍縣市長與立委參選人的意見調查，大家共同的決定，要拚2024政黨輪替、翻轉台灣，必須結合每一分力量，團結所有可以團結的力量，結合每一位朋友，不但國民黨自己要團結，所有非綠朋友大同盟、在野大聯盟，未來執政後共同建立一個和平、安定、公平、正義的執政大聯盟。