日本高中生「做這事」 驚喜獲黃偉哲贈芒果

日本前橋市學生日前收到來自台南的愛文芒果，驚喜不已，得知居然是先前參加當地公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭活動，特地在開幕式演奏台灣民謠，現場洋溢滿滿台灣味，台南市長黃偉哲為答謝學生熱情，特別寄送新鮮愛文芒果至前橋市，並在前橋市山本龍市長協助下，把芒果送到學生手中。

「台南貴賓不只喜歡我們的表演，還送給我們芒果？真的太開心了！」市立前橋高中吹奏樂社二年級成員平山空愛與櫻井加音接受當地媒體採訪時表示，原先對台南不太熟悉，但現在覺得跟日本氛圍很像，收到芒果更是驚喜。

黃偉哲表示，台南跟前橋市近年在物產、觀光、防災等方面都有頻繁交流，非常感謝前橋市同學們在台南祭的精彩演出，為了讓支持台日交流的年輕學子也能品嘗台南夏日紅寶石滋味，特地準備這份驚喜，除了希望同學們能喜歡台南的芒果外，也期盼未來繼續支持台南跟前橋的交流。

台南市與日本群馬縣前橋市在今年6月29日至7月2日期間於當地公路休息站「道之驛前橋赤城」合作辦理台南祭活動，活動期間吸引大批人潮前往，新鮮愛文芒果、果乾等台南特色農特產品伴手禮皆被搶購一空。當天活動中，前橋市的市立前橋高中吹奏樂社、群馬縣勢多農林高中鄉土藝能社學生在開幕式以太鼓搭配台灣民謠演出，讓現場民眾感受到滿滿台灣味。