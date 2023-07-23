台中6旬鄭姓婦人日前晚間想參加彰化縣年度盛事「王功漁火節」，獨自由西屯區騎單車外出，因自認方向感準確，無需導航，未料竟愈騎愈遠，迷航到烏日區。所幸婦人還記得自己姓名，警方順利聯絡家屬接回；婦人苦笑表示，有過這次經驗，再也不敢獨自晚上出門。

據悉，鄭婦平時就喜歡騎著腳踏車四處逛，日前她看到王功漁火節將登場，興致沖沖啟程。鄭婦獨自騎乘腳踏車前往，自認方向感準確並未使用導航，未料竟迷失方向，不斷在錯誤的道路上徘迴，直到騎至烏日區，民眾見狀，熱心協助報案。

台中市政府警察局烏日分局五光派出所員警於日前晚間8時許接獲報案，民眾稱其住家外有名老婦人看起來滿臉疲憊、無助徘徊，疑似找不到回家的路，請警方前往協助。五光派出所警員周郁翔趕赴現場了解，發現婦人提早啟程欲參加王功漁火節卻迷路，一路中走走停停，已迷航2天1夜，趕緊帶婦人回派出所休息並遞上熱騰騰麵食補充體力。

所幸鄭姓婦人還記得自己姓名與家屬電話，員警透過警政系統，順利聯絡上家屬。鄭婦家屬表示，母親說要騎腳踏車去彰化看熱鬧，這2天以為她夜宿彰化，沒想到母親沒看到熱鬧反而迷失街頭，感謝熱心民眾報案及暖心員警協助，否則長時間未進食可能造成血糖低昏倒，後果恐怕不堪設想。

烏日警分局呼籲，民眾應多多關心與陪伴長者，並且多加留意長者平日動向，避免發生不必要之危險。家中長者若有記憶力減退情形，可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上愛心手鍊防止走失，另也可向分局偵查隊申請指紋捺印建檔服務，讓員警能幫助長者在最短時間內平安返家。