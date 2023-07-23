國民黨今召開全國黨代表大會，全場無意義鼓掌通過提名新北市長侯友宜參選2024總統。（張薷攝）

國民黨今召開全國黨代表大會，全場無異議鼓掌通過提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，侯友宜致詞時特別點名感謝前高雄市長韓國瑜，他永遠不會忘記韓國瑜說過的「莫忘世上苦人多」，這句話他一直放在心上，因為世間上艱苦人是這麼多，並重申他反對台獨、反對一國兩制，他要為台灣創造更和平、更安定、更繁榮的未來。

侯友宜表示，在接受徵召代表國民黨參選中華民國總統之後，第一次跟黨內所有同志們齊聚一堂，特別感到高興，熱情溫暖、鬥志高昂，他要感謝全國人民以及全黨同志給他堅定支持、深切指教，是大家的支持、鼓勵與提醒，讓我可以跑得更快、更遠。

侯友宜指出，感謝朱主席在國民黨最艱困的時候，勇敢承擔帶領本黨衝過一道又一道的難關，感謝在每一場選戰中帶頭衝鋒、為國民黨守住民主陣地的戰將，這些優異表現在近年選舉中，英勇地打出泱泱大黨的氣魄。

侯友宜接著點名台下的韓國瑜、盧秀燕、張善政、蔣萬安與其他縣市首長，「你們都是我的榜樣」，特別是韓國瑜，此時，被點名的韓國瑜也起立向侯友宜致意。侯特別感謝韓國瑜，盛讚過去這些年來，為國民黨、中華民國付出與貢獻，令他深深感動，韓的一句話「莫忘世上苦人多」，這句話侯一直放在心上。

侯友宜指出，2024年是非常關鍵的一年，台灣會前進還是後退？兩岸會戰爭還是和平？人民的生活會更壞還是更好？都到了面臨決定的時刻。他接受黨的徵召，勇敢為中華民國，為台灣人民打一場漂亮的勝仗，拚命向前，成功下架民進黨。

侯友宜表示，民進黨執政之後一切都變樣，台灣引以為傲的言論自由消失了，連新聞媒體也被關台，促轉會變成東廠；人民最基本的需求也無法滿足，缺水、缺電、缺蛋，連救命的疫苗、口罩、快篩都缺。政治上貪汙腐敗，光電弊案黑金掛勾、疫苗採購疑雲重重，詐騙事件層出不窮，現在還急著把台灣推上兵凶戰危的火線。「這樣的民進黨，我們還要忍多久？」

侯友宜呼籲，選對黨、用對人、做對的事，就是台灣繁榮，安居樂業的保證，沒有和平，一切都是空談；沒有和平，一切努力都會化為烏有；和平是最重要的堅持，若以他當總統最重要的事，堅持民主自由制度、強化國防軍備、加強兩岸交流、降低兩岸衝突，讓台灣遠離戰爭。

侯友宜強調，他在此向全國人民堅定宣誓，他會竭盡所能，用盡他的力量、他的生命，捍衛台灣的民主自由制度，重申他反對台獨、他反對一國兩制，他要為台灣創造更和平、更安定、更繁榮的未來。