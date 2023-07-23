日本一輛開往大阪關西機場的JR列車今（23）日上午發生男子持刀傷人事件，目前已知造成男性售票員等3人受傷，其中售票員自行報案「臉部被刺傷」，傷者年紀最長為70多歲，所幸傷患沒有生命危險，傷人男子已被當場逮捕。日媒也公布兇嫌為37歲男子清水一也，網路上也瘋傳他持刀與警察對峙的驚險畫面。

綜合日本放送協會（NHK）、日本電視台、《每日新聞》報導，當地時間今日上午10時30分左右，大阪泉佐野市一輛開往關西機場的JR電車發生持刀傷人事件，警方表示，男子疑似持刀連續刺傷附近人士，造成1名20多歲男性售票員、1名70多歲乘客、及1名20多歲乘客受傷，三人都濺血，所幸意識清楚，且未有生命危險。

報導指出，事發地點位在大阪佐野市的臨空町車站，消防部門接獲車站工作人員報案稱「我的臉部被刺傷了」。

大阪警方隨即以謀殺未遂當場逮捕傷人男子。

NHK指出，傷人男子為37歲的清水一也，網路上也瘋傳他在月台上持刀與大阪警方對峙的29秒影片畫面。目前尚不清楚他的犯案動機及來歷。