台中市以「幸福永續、富市台中」為主題，參加2023第二屆「APSAA亞太永續行動獎」，獲得傑出首獎。（市府提供／張亦惠台中傳真）

除了宜居永續城市獎外，台中市環保局以「重現綠水岸，攜手護家園」獲得金獎肯定。（市府提供／張亦惠台中傳真）

台中市以「幸福永續、富市台中」為主題，參加2023第二屆「APSAA亞太永續行動獎」，從亞太地區眾多參賽城市脫穎而出，榮獲最高榮譽「Outstanding City」佳績，永續治理成果獲國際肯定。

市府低碳辦執行長黃晴曉表示，這次評比內容包括都市規畫與管理、永續運輸系統、文化與自然遺產、自然生態保護、包容、安全與綠色的公共空間、社會住宅、氣候行動績效及推動自願檢視報告等9項評比構面，台中充份展現包容、安全、韌性及永續的特質因而獲獎，永續施政成果獲肯定，也符合聯合國目標理念。

黃晴曉表示，氣候變遷逐漸嚴重，盧市長以「永續淨零政策三部曲」因應，其中包括簽署「氣候緊急宣言」、發表「2021台中市自願檢視報告」以及公布「2050台中市淨零碳排路徑」，藉由將低碳自治條例修法為永續淨零自治條例，強化產業、住商、運輸部門的減碳策略等，邁向2050淨零碳排社會。

社會方面，台中市致力建立全齡友善環境，包括公托倍增計畫、敬老愛心卡、設置長照及社區照顧關懷據點，建設國民暨兒童運動中心，落實「不遺漏任何人」的永續發展目標；經濟方面，串連台中產業鏈與行銷端，強化投資環境與投資條件，吸引國內外企業投資台中，今年度商業、公司、工廠登記家數等10項經濟指標，台中市皆為六都第一，失業率六都最低。

除了宜居永續城市獎外，台中以環保局「重現綠水岸，攜手護家園」、建設局「台中美樂地計畫」方案，分別榮獲2023第三屆「TSAA台灣永續行動獎」金獎及銅獎肯定。

黃晴曉指出，今年將發布台中市自願檢視報告2.0版；為展現宜居永續城市施政成果，市府參與「2023亞太永續博覽會」，活動至23日在台北世貿一館登場，民眾到攤位掃描QR Code完成簽到可獲得活動限量宣導品。