日媒報導，日本政府考慮到「台灣有事」（台灣發生事態），決定將在沖繩縣宮古島修建防空避難所的政策方針，目前方向是在新年度預算案中編列相關經費。

讀賣新聞報導，日本政府為了能在今年底前制訂有關防空避難所抵禦攻擊能力的指引，最快將在夏天開始聽取專家意見。

日本政府在2022年12月修訂的國家安全保障戰略中，提出強化保護國民的體制，並載明在包括宮古島的西南群島為中心，確保「各種避難設施」，主要目的是保障難以在事前避難的地方政府職員等人安全。

日本西南群島中的與那國島距台灣僅約110公里，一旦中國武力犯台，西南群島恐受牽連。宮古島市政府為將預定興建的體育館地下室當成防空避難所使用，今年6月已向防衛省提出財政支援請求。

宮古島市政府計劃讓約4500人在避難所度過3天，將在內部設置儲備倉庫及發電設施，日本政府正商議補助經費額度等事項。

除了宮古島，日本政府也將盡速在與那國島及石垣島上修建防空避難所。

富士新聞網報導，就在外界憂慮中國造成「台灣有事」的情況下，日本內閣官房長官松野博一7月22日赴沖繩縣石垣市訪問時表示，有關一旦發生事態要從離島撤離居民，政府將提供協助。

松野跟石垣市長中山義隆會談時說，在涉及日本的安全保障環境日趨複雜化的情勢下，國民保護是重大課題。

松野說，從離島進行撤離有其困難性，中央政府也會在確實提供地方政府協助的同時，致力各項可能對策。

中山說，如果發生中國對台動武等事態的話，不管是否願意都很有可能受到牽連，希望中央政府協助修建機場及港口。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120723