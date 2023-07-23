「紫艷」中餐廳營運主廚王國政師傅（右）攜手來自香港的客座主廚Grace Choy蔡孫美華師傅（左），齊推限定美饌「NEW CLASSIC」主題菜單。（台北W飯店提供）

王國政師傅創新粵式料理「鮑汁荔蓉釀遼參」（右）；Grace Choy師傅招牌私房菜「秘製辣味老虎蝦」（左）。（台北W飯店提供）

限期供應，搶吃要快。迎接疫後餐飲業的蓬勃復甦與餐敘需求，星級飯店動作頻頻，邀請客座名廚烹製精選佳餚搶客，是帶動餐飲營收與拉抬知名度的方式之一。台北信義區的W飯店館內的「紫艷」中餐廳以風格獨具的創新粵式料理聞名，即日起至7月30日，由營運主廚王國政師傅與來自香港的客座主廚蔡孫美華(Grace Choy)師傅推出聯合菜單，重新演繹傳統家常菜，獻上「New Classic新經典」美饌。多樣化單點菜色最低260元起，個人套餐每位2980元加1成服務費。

台港兩位主廚為了呈現「紫艷」中餐廳的料理精髓，嚴選台灣在地食材結合個人烹飪特色，為日常廣東菜注入嶄新靈魂。以粵菜見長的王國政師傅擁有逾22年深厚經歷，曾任職於「捌伍添第」、「大三元」酒樓、「葡苑」等知名餐飲品牌，融合各家技法並加入自身創見，此次帶來多款手法別緻的新經典大菜，滿足饕客味蕾。

「New Classic 新經典」套餐，採西式Fine Dining形式設計菜單與上菜。亮點包含採吊湯技法製成的「拉拉山水蜜桃馬告花膠燉雞湯」，湯體運用烏骨雞熬製出鮮美雞湯，再輔以紅響螺與花膠一同入湯，並融入水蜜桃的天然甘甜與台灣特有馬告辛香料的優雅香氣，湯體看似澄清卻滋味濃郁，滑嫩花膠更顯不俗；另一道「鮑汁荔蓉釀遼參」主體為經鮑汁煮製的燒汁提味的Q彈遼參，使用綿密炸芋泥包覆，點上巴薩米可醋粒，搭配多種香料熬製的甘醇滷鮑魚汁入口，紮實飽滿。

而在單點菜色中，「淮香本地田雞腿」將豐潤的腿肉裹上蛋白漿酥炸，以五香粉炒過的淮鹽調味；「主廚香麻水煮牛」則特選牛背肩肉製作，三個部位的交會處巧妙融合了牛筋的韌性與豐富油脂香，口感絕佳。

Grace Choy師傅為香港頗負盛名的私房菜好手，曾在2018年榮獲「世界全佳女廚師食譜」總冠軍；過往經營的「蔡菜館 ChoyChoy Kitchen」餐廳曾被CNN嚴選為「香港十大最佳私房菜」；其突破百萬追蹤的臉書粉專亦為目前世上擁有最多粉絲的中餐館。Grace Choy近期曾至東京、澳門等城市的頂級飯店擔任客座主廚；本次她精選數道招牌料理在台北W飯店限期登場，期望將美食化作共同語言，為台灣民眾創造相聚的溫暖「食」光。

套餐與單點菜單皆可品嚐到Grace Choy推薦的「家鄉煎嘉義藕餅」，料理混合蓮藕、梅頭肉與本地蝦米，煎至金黃色澤，爽脆與嚼勁口感兼具，整體層次豐富。單點菜式不乏驚喜，「奄仔蟹黑松露蒸苗栗牧場雞蛋」透過家庭餐桌上常見的蒸蛋為靈感，鋪上處女蟳蒸煮，後淋灑花雕酒與黑松露醬，昇華整體風味；而「清湯台南牛坑腩」則將牛腩與蘿蔔燜煮至熟透，清甜的肉汁滲入軟嫩蘿蔔，完美呈現食材原味。