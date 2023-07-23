民進黨新北市議員林秉宥昨（22）日揭發，一面疑似國軍的抗彈板竟可被刺刀刺穿，引發外界熱議，林更嘲諷，難怪國防部長邱國正堅持要國軍好好練刺槍術。對此，國防部今發新聞稿回應，稱抗彈板已被證明具備有效抗彈能力，林秉宥卻仍一再以不明來源「抗彈版測試影片」，挑動情緒、打擊國防自主努力及官兵士氣，令人遺憾。

林秉宥昨晚在臉書上傳了一段有人以T91步槍刺刀擊刺一面疑似國軍抗彈板的影片，可看到抗彈板被很輕易地刺穿。他指出，儘管抗彈版對刺刀攻擊的防護並無測試標準，但國防部日前回應顯然惹惱了基層士兵，在沒辦法拍攝射擊測試影片的情況下，他們只好用刺槍術進行試驗。

針對林秉宥的爆料影片，國防部今發新聞稿表示，目前美、英、德、日等國軍隊使用之三級戰鬥背心，均以防彈、而非防穿刺為主要功能設計目標，期兼顧單兵穿著之重量負荷及防護效能。

國防部說明，當前國際主流軍用戰鬥背心，功能均著重於防彈，其設計可使彈頭擊中的動能，傳遞到整個背心，達到防彈效果。相對而言，刀尖能量密度遠高於彈頭；且其產生的剪應力，方向垂直於纖維，故防穿刺之技術與材質，與防彈完全不同。兼具防彈、防刺效果且輕量化是科技研發重點，軍備局第205廠已於新一代抗彈板研發專案中納入，以因應未來戰場需求。

國防部指出，軍備局已於112年7月19日，邀請媒體及學者專家，共同見證國軍戰鬥背心的實彈測試結果，證明其具備有效抗彈能力。林姓議員仍一再以不明來源「抗彈版測試影片」，挑動情緒、打擊國防自主努力及官兵士氣，令人遺憾。

國防部強調，面對嚴峻敵情威脅，歡迎各方對建軍備戰工作，提出理性建言、豐沛全民國防能量。國軍也會兼顧戰備需要與國家資源，發揮最大建軍效益。籲請國人在兩岸情勢嚴峻之際團結一致，支持國防自主，共同捍衛家園。