酒後駕車車輛一律「當場」扣牌2年的道路交通管理處罰修正條例於今年6月30日上路，酒駕車輛將當場被移置保管，經新竹市警局統計，今年上半年取締酒後駕車件數為688件，比去年同期的468件，增加220件，被取締量增加了近5成，下半年的修正新制希望能夠遏止酒駕情事。

新竹市警局交通隊指出，今年6月30日道路交通管理處罰條例修正施行上路，規定酒後駕車車輛一律「當場」扣牌2年，車主無法再像過去自行至監理站執行吊扣車牌，車輛當場也會被拖吊移置保管，希望遏止酒後駕車駕駛人再次上路的可能性，降低酒後駕車事故的風險。

而依據市警局統計，今年上半年（1月至6月）竹市取締酒後駕車件數為688件，其中觸犯公共危險罪有339件，相較去年上半年取締件數468件（公共危險罪271件），增加220件（公共危險罪增加68件），取締數量增加了約47％，幾乎達5成。

不過，透過加強取締，竹市上半年酒後駕車交通事故較去年同期減少8件（今年上半年發生55件，去年上半年發生63件）。

市警局也強調，酒後駕車防制工作絕不能鬆懈，警方仍會不分日夜地強化取締酒後駕車執法工作，持續針對轄內餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，規畫勤務執行、加強臨（路）檢。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！