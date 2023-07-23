大陸房地產行業再迎重磅政策，大陸國常會21日審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。在穩增長、擴內需的經濟形勢下，新一輪城中村改造備受關注。據第一財經報導，此次「城中村」改造不同2015至2017年的「棚改」的危舊拆遷新蓋、開啟三四線城市去庫存浪潮，本輪改造限定超大特大城市、不大拆大建，雖然資金投入速度更慢，對經濟的邊際拉動也將更漸進。

廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，城中村改造是修復內需和消費潛力的必然選擇，能建構先租後買的消費新格局新模式，也能逐步讓新市民年輕人與外來人口升級的住房消費，從而為商品房市場可持續發展創造條件。

實際上，上海將2023年定為城中村改造出形象的一年，將新啟動城中村改造項目10個，改造老舊村民房屋不少於130萬平方公尺，受益村民不少於4000戶。目前上海還有城中村點位近700個、涉及11萬戶左右，計畫在2032年底全面完成城中村改造項目。

業內認為，新市民年輕人和外來人口，主要集中在超大特大城市，特別是城中村區域，在超大特大城市推動改造，能解決城市發展不平衡，不充分矛盾，通過公共服務全覆蓋，真正釋放消費潛力和內需。

中國城市經濟學會房地產專委會主任王業強說明，城中村改造在各地已探索出多種不同的模式，如廣州模式、深圳模式、珠海模式、杭州模式、鄭州模式等，在改造主體、拆遷補償方式、改建房屋類型、土地權屬變更及管理體制方面各有不同。

王業強舉例，在改造主體上，可以分為三種類型，包含杭州的政府主導型；開發商主導如珠海；村集體為主導如廣州。在改造方式上，各地根據城市規劃、功能定位、經濟實力分別選擇包括徹底重建、局部重建和綜合整治。

據補償的方式則可以劃分兩類，一類是實物補償和貨幣補償相結合，如鄭州，另一類是政府改造，並根據原有住房面積市場估價直接補償一定面積住房像是如杭州。