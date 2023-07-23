結婚是人生大事，這是不少人都嚮往的一個階段，但有些人原本非常渴望結婚，時常抱持著無限幻想，可是當想起會因此失去自由，或對未來感到不安時，就瞬間害怕結婚，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、雙子座、雙魚座容易變成恐婚主義者，因各自有擔憂的問題點，導致不敢踏入婚姻。

▍巨蟹座

戀家的巨蟹座，對建立家庭是渴望的，一談到歸屬、依靠相關話題時，巨蟹座相當熱衷，對於能攜手到老的人抱有無限幻想，可是他們要結婚的話，另一半必須要讓巨蟹座感到安心，而這種期望太強烈，導致害怕選錯人，進而恐婚。

▍雙子座

雙子座的心中永遠有「今時不同往日」的心思。想結婚的時候，嘴裡說的、心中想的，都是如何跟另一半度過一生的事，甚至還喜歡查詢各種資訊，跟其他人閒聊時也能扯到結婚的話題，是名副其實的結婚狂！可是當雙子座心中嚮往自由時，就瞬間秒變成恐婚主義者。

▍雙魚座

在雙魚座的感情世界中，是否結婚要看當時的心境，讓雙魚座想結婚的情況，必須出現雙魚座很願意付出的人，此時感情是強烈的驅動力；而在雙魚座處在悲觀期時，就會表現出對婚姻避而遠之的樣子，誰提到結婚，雙魚座就會遠離他人。