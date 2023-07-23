新竹市112年軍民聯合防空（萬安46號）演習，將於24日下午1時30分至2時舉行。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市112年軍民聯合防空（萬安46號）演習，將於24日下午1時30分至2時舉行，由新竹市警察局同步發放警報，並進行交通管制，人、車都須禁止上路，民眾並就近疏散避難。

新竹市警察局提醒，屆時將全面實施燈火、人、車交通管制，新竹市政府已於各平台發布相關訊息，再次提醒民眾當日務必遵守規範並依引導演練疏散避難。

明日自下午1時30分管制起至2時警報解除止，期間若經勸導後仍不配合指揮疏散避難者，可依《民防法》第21條及第25條規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，籲請民眾勿驚慌並配合警方及協勤民力指揮疏散避難。

警察局指出，此次萬安演習將實施燈火、交通管制及車停、人就近疏散避難，並發送「空中威脅告警系統」警訊，解除警報後，將實施30分鐘戰災搶救、災害救援及戰時災民收容救濟站開設演練，藉由演習實作提供市民在遭空襲時緊急應變作為，將防空危機意識觀念向下扎根。