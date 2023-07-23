國民黨全代會今（23）日在板橋體育館登場，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣，其中除了侯、朱、韓之間的互動吸引各界目光外，「禿子、燕子、漢子」時隔數年再度合體，幾人也手拉著手，一同展現團結氣勢
活動開始前，侯友宜與韓國瑜一同接受採訪，侯說韓出席今天的大會，他非常感動，在4年前的選舉中，他自己做得不夠，對韓很「歹勢」，但面對接下來的總統大選，兩人有同的信念，都是要為守護中華民國並肩作戰，「我們會一起走、一起拚，顧中華民國、顧台灣這塊土地，很感謝國瑜兄弟，我們再度攜手合作，謝謝」。
朱立倫在致詞時詢問，「支持新北市長侯友宜角逐總統的黨代表請站起來」，全場所有人立刻起身歡呼，國民黨正式提名侯友宜參選，僅5分鐘左右就迅速通過。
侯友宜致詞時則強調，各縣市執政首長、國民黨的所有戰將都是他的榜樣，尤其韓國瑜為國民黨、為中華民國的付出與貢獻令他深深感動，「他的一句話，『莫忘世上苦人多』，世間上甘苦人有夠多，這句話，我一直放在心上」。
最後國民黨所有立委候選人輪流上台，加上朱立倫、馬英九、韓國瑜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等，藍營所有現任縣市首長也都一同登台，為侯友宜及所有的立委候選人加油，展現團結氣勢，尤其侯、韓、盧的「禿子、燕子、漢子」時隔多年再度合體，三人互相手拉著手、互相擁抱的畫面，更相當激勵人心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。