國民黨全代會今（23）日在板橋體育館登場，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣，其中除了侯、朱、韓之間的互動吸引各界目光外，「禿子、燕子、漢子」時隔數年再度合體，幾人也手拉著手，一同展現團結氣勢

國民黨總統參選人侯友宜（右）、前高雄市長韓國瑜（左）23日出席國民黨全代會。（陳君瑋攝）

國民黨前主席洪秀柱23日出席國民黨全代會，國民黨總統參選人侯友宜（右）特別到門口迎接。（陳君瑋攝）

國民黨總統參選人侯友宜（中）、台北市長蔣萬安（左）23日出席國民黨全代會。（陳君瑋攝）

活動開始前，侯友宜與韓國瑜一同接受採訪，侯說韓出席今天的大會，他非常感動，在4年前的選舉中，他自己做得不夠，對韓很「歹勢」，但面對接下來的總統大選，兩人有同的信念，都是要為守護中華民國並肩作戰，「我們會一起走、一起拚，顧中華民國、顧台灣這塊土地，很感謝國瑜兄弟，我們再度攜手合作，謝謝」。

中國國民黨23日在新北市板橋體育館舉行全國代表大會，黨主席朱立倫致詞。（劉宗龍攝）

中國國民黨23日舉行全國代表大會，正式通過提名總統參選人侯友宜（右），黨主席朱立倫（左）高舉侯友宜的手，一起喊當選。（劉宗龍攝）

朱立倫在致詞時詢問，「支持新北市長侯友宜角逐總統的黨代表請站起來」，全場所有人立刻起身歡呼，國民黨正式提名侯友宜參選，僅5分鐘左右就迅速通過。

中國國民黨23日舉行全國代表大會，總統參選人侯友宜（中前）發表談話。（黃世麒攝）

侯友宜致詞時則強調，各縣市執政首長、國民黨的所有戰將都是他的榜樣，尤其韓國瑜為國民黨、為中華民國的付出與貢獻令他深深感動，「他的一句話，『莫忘世上苦人多』，世間上甘苦人有夠多，這句話，我一直放在心上」。

中國國民黨23日舉行全國代表大會，黨主席朱立倫（前右）、總統參選人侯友宜（前排左）帶著各縣市立委參選人大造勢，訴求2024政黨輪替。（黃世麒攝）

中國國民黨23日舉行全國代表大會，總統參選人侯友宜（中前）與前高雄市長韓國瑜（中前背對者）在台上大力擁抱。（黃世麒攝）

中國國民黨23日舉行全國代表大會，「禿子、燕子、漢子」再合體，前高雄市長韓國瑜（左）、台中市長盧秀燕（右）與總統參選人、新北市長侯友宜（中）一起手牽手，展現團結氣勢。（劉宗龍攝）

最後國民黨所有立委候選人輪流上台，加上朱立倫、馬英九、韓國瑜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等，藍營所有現任縣市首長也都一同登台，為侯友宜及所有的立委候選人加油，展現團結氣勢，尤其侯、韓、盧的「禿子、燕子、漢子」時隔多年再度合體，三人互相手拉著手、互相擁抱的畫面，更相當激勵人心。