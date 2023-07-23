67歲「國寶級藝人」鄭平君日前騎摩托車因煞車不慎，「犁田」自摔送醫，直呼肋骨痛、連咳嗽都不舒服，自曝出事瞬間有近10分鐘失明，後來到醫院才慢慢恢復，經過多日休養後，鄭平君昨（22日）分享身體復原狀況，不只皮膚已經長出來，右手恢復自由擺動，肋骨疼痛減輕很多，連咳嗽也不會痛了。

鄭平君19日一早經過南港車站前遇黃燈，緊急煞車不慎導致「犁田」自摔送醫，鄭平君出事瞬間有近10分鐘失明，到醫院才慢慢恢復，他痛苦說：「右邊整排肋骨痛的厲害！」甚至起、坐、躺、臥及翻身都要花10分鐘才完成，鄭平君除了手腳皮膚大面積損傷，連呼吸、講話，甚至咳嗽都不舒服，他曬出整隻手臂綁紗布照，傷勢看起來相當嚴重，還心有餘悸說：「以後開車騎機車都要乖乖市區內保持50公里就好，奉勸大家騎機車上衣一定要穿長袖，還有要穿長褲」。

經過多日休養後，鄭平君昨分享身體復原狀況，透露經中醫治療後，新的皮膚已開始生出來，他原本疼痛不已的右肩關節與右邊整排肋骨的疼痛，則到傳統療法店治療，「現在我的右手可以舉上舉下恢復自由，肋骨的疼痛減輕好多，連咳嗽都沒問題了！」

鄭平君傷勢逐漸康復中，開心說：「生命中貴人實在太重要！」、「好很多，現在半條龍」，他也記取教訓：「這次因為不守規矩騎太快、罪有應得，一次就學乖了」。