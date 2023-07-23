新竹市政府今年開通1959動物保護專線窗口，截至目前，新竹市已受理超過750件，平均每月約有100通電話通報。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府今年開通1959動物保護專線窗口，並委託專業廠商24小時受理動保案件通報與執行，截至目前，新竹市已受理超過750件，平均每月約有100通電話通報，顯示民眾對動保案件通報具有高度需求，歡迎市民持續善用1959動保專線通報。

市府產發處表示，市長高虹安自上任後已完成中央1959動物保護專線24小時通報窗口設置與即時處理機制，讓動物救援通報處理更即時有效，並提出加強源頭管理，推廣寵物登記，且嚴格執法查緝非法動物繁殖場。

另正規畫「動物友善認證標章」制度，推動新建寵物公園，4年內以1區1寵物公園為目標，積極落實動物保護政見，未來也將持續積極推動各項動保政策，將新竹市打造成市民和動物皆能和諧生活的共融城市。

動保所長楊家民表示，以往民眾若有動保問題只能撥打負責單位電話，在夜間或假日時更是求助無門，導致民眾時常撥打119請消防弟兄協助動物緊急救援，但此舉也有可能耽誤更重要的消防救護勤務，同時也增加消防局工作負荷。

而1959動保專線是透過中央整合全國動保機關專線，藉由專一管道讓民眾通報動保案件時更加簡便，工作執行上也更有效率。

從事動物救援同仁分享，某次接獲民眾通報在兩座民宅間聽到小浪貓受困叫聲，動物救援人員到場時發現房子間縫隙已被鐵皮封死，經過多次嘗試由屋頂救援仍未成功，且小貓因緊張而受困至更深處，屋主得知後索性將鐵皮圍牆破壞鑿出貓洞，待人員暫時退出後小浪貓果然放下戒心順利自行脫困，同仁們也齊聲向屋主道謝，而此案亦是政府與民間協力完成的重要救援任務。

動保所補充，民眾若發現動物需緊急救援、人犬衝突案件或飼主有不當飼養寵物情形，或是民眾有傷害虐待動物，甚至業者有非法繁殖或販售動物等違反動保法檢舉案件，皆可通報1959動保專線，將有專人24小時受理。

此外，有關動保業務諮詢，例如辦理寵物登記、申請犬貓絕育補助等相關業務，同樣可以利用1959專線進行洽詢，目前通話採使用者付費，建議民眾若非緊急事件，可於上班時間電洽新竹市動保所03-5368329，讓動保案件處理更有效率。