台中市政府努力推廣幼兒足球運動，在地許多單位也絞盡腦汁推出相關活動，台中市兒童運動協會協助辦理屯區賽事，以嘉年華形式進行，提升足球小將們的熱情。

為了推廣基層足球運動，台中市政府和迷你足球協會從2020年起率先推廣「迷你足球深耕計畫」，每年巡迴台中29個行政區，報名都非常踴躍，台中市兒童運動協會是台中市政府深耕足球運動計劃積極參與的單位，不但全力配合運動局所主辦的社區足球節計畫、更協助辦理屯區賽事，這次推出「2023社區足球深耕計畫-台中區社區足球節」，從22日起連續兩周在台中朝馬足球場、清水牛埔仔運動公園進行屯區賽事，邀請參與社區足球深耕計畫指導員培訓的教練，帶領U6及U8組的球隊們參與，同時也開放U10及U12的俱樂部球隊參與，吸引超過百位小球員熱情報名。

這次台中區社區足球節總教練李焌嘉表示，希望以遊戲的方式推廣幼兒足球，不讓成績束縛小朋友學習足球的熱情而成為家長的困擾，為了讓前來參賽的小球員能更快樂的學習足球，李焌嘉不惜重本打造出足球嘉年華的感覺，租借水上充氣溜滑梯、更找來餐車業者提供餐點給所有參加人員，並精心設計互動遊戲以及闖關活動。

年僅7歲的台美混血小朋友漢蜜（Hammie）踢了一年足球，這也是她首次在正式比賽登場亮相，並且先發球員上陣，家人原本只是單純讓她參加社團活動，但發現漢蜜加入球隊參與練習後不僅在平常生活中體力變好、榮譽感及團隊觀念也迅速提升，便一直支持她參與。

許多小球員也開始模仿職業球員進球儀式。（台灣運動文創提供／陳筱琳台北傳真）