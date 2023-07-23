和國民黨總統參選人侯友宜有所嫌隙的國民黨立委傅崐萁，今天也抵達國民黨全代會，雖他與侯碰面時握手、拍肩，但眼神並無交集，會後受訪也通篇未提侯友宜，僅強調會用最大善意整合所有傑出人士。

傅崐萁難得現身，媒體一次拋出許多問題，包含今天鴻海創辦人郭台銘早上發文稱「民意永遠大於黨意」，是否代表會選到底？而花蓮縣長徐榛蔚並未上台，是否有另外行程？而郭台銘將前往花蓮，兩人是否會同台？針對上述問題，傅崐萁全未正面回應，僅強調整合非綠力量的重要性。

傅崐萁說，今天是2024總統大選前 最重要的國民黨全代會 ，非常順利成功，大家眾志成城，就是要下架民進黨，因為全國6成以上民意都希望能政黨輪替 ，共同目標就是政黨輪替，讓不公不義的政黨下台，讓台海免於兵凶戰危，這是全民最大的共識 。

傅崐萁表示，最重要的是，跟所有好朋友、所有非綠力量以及友善的朋友 ，都要保持非常密切的聯繫，讓所有力量集結。要盡量找朋友，把各方善意力量整合在一起，「畢竟國家社會怎麼撥亂反正，才是我們責無旁貸的責任 」。

傅崐萁指出，要把所有友善力量找回來，集結在一起，過去很多流言蜚語都不重要，最重要是如何跨出大步接納各方，以整合非綠陣營，更歡迎民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘。

傅崐萁說，今天韓國瑜已經到場，未來更多力量也能集結起來，讓2024能夠完成政黨輪替 、國會過半，畢竟只要民進黨國會過半，台灣永無寧日，所以希望所有非綠力量整合，讓民進黨無法再為禍國家，這是大家共同的理念，「不分彼此、不分你我，大家同心協力，下架民進黨」。

傅崐萁強調，一定會用最大善意，讓所有傑出人士，都能夠整合在一起，他責無旁貸，會一起推動。