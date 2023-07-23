彰化郵局今年已協助破獲五起跨境毒郵包案。（孫英哲攝）

為防範不法集團透過跨境郵包將毒品流入國內，彰化郵局透過協調郵務配送等事宜，成功協助警方查獲涉毒郵包及購毒犯嫌，今年迄今已查獲5起毒郵包案，成效卓越。彰化郵局將在下周由郵務科科長林清文率員到彰化演藝廳，接受彰化縣長王惠美頒發表揚狀。

販毒集團近年透過跨境郵包、包裹、快遞，甚至是中華郵政系統等，以夾藏、夾帶等各種方式將毒品混入貨品，戕害國人身心。

警政署前年9月起接辦關務署移交以中華郵政系統走私無密報毒品郵包案，即陸續查獲國內幫派主導的的跨境郵包、快遞走私毒品案。

為落實無毒家園，有效防制跨境毒品流於市面，彰化郵局配合警方掃蕩跨毒郵包，多次協助警方查緝跨境毒郵包案件，並在警方偵查時，出借郵務車、郵差制服供辦案使用，同時並協調郵務配送等事宜。

彰化郵局郵務科科長林清文指出，統計今年上半年迄今，已協助警方查獲跨境毒郵包案共計5件。

彰化郵局同仁對於能協助警方有效防制跨境毒品流於市面，善盡企業社會責任，都感到與有榮焉，他們同時也要提醒年輕人， 「少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，危害終身。」

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