近日天氣炎熱，1艘漁船22日傍晚行於大甲溪外3浬處時，船上陳姓船員疑似因中暑設衰竭而抽筋昏迷，他人立即報案求援，台中海巡隊獲報立即調派巡防艇前往救援，並於晚間7店16分將傷患轉交台中市防風林消防隊救護車送往梧棲童綜合醫院就醫。

台中海巡隊於22日傍晚6時27分接獲第四巡防區指揮部通報，大甲溪外3浬1艘漁船上陳姓船員突然抽筋昏迷，需要後送就醫，請派遣巡防艇協助處理。台中海巡隊立即調派線上PP-3512艇馳援，於6時50分抵達通報海域，並順利將傷患接駁至巡防艇上。

巡防艇於晚間7時16分航抵台中港海巡基地碼頭，並將傷患轉交台中市防風林消防隊救護車，由陳姓船員家屬陪同前往送往梧棲童綜合醫院就醫。

台中海巡隊指出，初步瞭解，陳姓船員疑似因天氣炎熱造成全身無力之熱衰竭，意識尚清楚；海巡隊秉持著「人溺己溺，人飢己飢」之精神，於接獲通報後迅速抵達並圓滿達成本次醫療後送任務，該名船員對海巡隊派艇協助，深表感謝。

台中海巡隊提醒，近期天氣炎熱，請漁民注意防曬並適時補充水分，避免中暑、熱衰竭等症狀。另，「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為海巡署5大核心任務，呼籲民眾若發現不法或需要海事服務，請利用海巡「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。