花蓮蔡姓男子日前晚間駕駛小貨車載著因跌倒以致腹部疼痛的孕妻送醫治療，卻遇上交通壅塞，經警方利用警車鳴笛替其開道，平安將妻子送到醫院治療，幸無大礙。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮蔡姓男子日前晚間駕駛小貨車載著因跌倒以致腹部疼痛的孕妻送醫治療，卻遇上交通壅塞，經警方利用警車鳴笛替其開道，平安將妻子送到醫院治療，幸無大礙。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名蔡姓男子日前晚間駕駛小貨車載著因跌倒以致腹部疼痛的孕妻，從壽豐鄉經台9線北上到市區醫院就醫，未料當晚正值部落豐年祭，北上車流暴增，交通壅塞，蔡男原先想撥打119求救，手機卻沒電，所幸遇到駕駛巡邏車執行守望勤務的派出所長王忠仁，利用警車鳴笛替其開道，平安將妻子送到醫院治療，幸無大礙。

吉安警分局南華所長王忠仁21日晚間7時許，在台9線199公里北上車道執行守望勤務，未料一輛小貨車隨即停在路旁，且26歲的蔡男急忙地從駕駛座下車向他求助，稱妻子懷孕約5到6周，晚間不慎在家中跌倒，腹部疼痛不已，加上手機沒電無法撥打119，希望警方能協助開道，助他將孕妻送往慈濟醫院治療。

王忠仁見到坐在小貨車副駕上的蔡妻因腹部劇痛不斷抽蓄，一直喊著「好痛」，考量當天適逢部落豐年祭，北上車流暴增，沿線交通壅塞，認為情況危急，立即上車開啟警笛，讓蔡男駕駛小貨車尾隨在後，協助護送一家三口至慈濟醫院急診室。

經王忠仁駕駛警車鳴笛開道，不僅送醫需20分鐘的路程大幅縮短至10分鐘，更平安讓蔡妻抵達醫院治療，並在服藥安胎後返家休息。

蔡男說，感謝警方的緊急救援讓妻子能盡快得到治療，實在是情況緊急才拜託警方，謝謝員警的熱心協助。

吉安警分局表示，民眾若有緊急就醫情形，建議優先通知救護車前來救護，在第一時間具有專業救護人員及救護器材，能給予較佳的醫療協助，避免影響母親及胎兒健康。