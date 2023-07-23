高雄二監收容人東姓男子和同房獄友私下尋歡，相互口交後，主動伸出中指插入獄友的肛門，引發獄友不悅、挨告性侵。一審判東男無罪，檢方不服上訴。高雄高分院法官認為，男男2人之間的口肛交與男女間的性交行為相同，是否性侵需視當時氣氛判定，經查該名獄友完事後還翹腳與東男同床睡到天亮，難認有性侵情事，最後駁回檢方之訴定讞。

2021年5月某日深夜，高雄二監某舍房內，東男先是趁一位受刑人熟睡，偷偷抓起對方的手、放進自己的內褲撫摸自己的生殖器得逞。

東男猥褻獄友後，又跑到另一間舍房，爬上另一名受刑人的床，兩人鑽進棉被後相互口交、撫摸後，東男竟伸出手指、插入對方的肛門。該受刑人不滿東男「不尊重他」，氣得向監所管理員報告。

事後東男接受約談，坦承拉獄友的手摸自己的生殖器，也承認用手指插入另名獄友的肛門，還說「因我摸他屁股看他很爽，我才用手指插入，若讓他不舒服很抱歉」。

指控東男指侵的獄友嗆調，雖然他和東男過去常常會幫對方口交，但接受口交不代表能接受肛交。

一審法官參考輔導紀錄表、舍房監視器畫面後，認定東男拉熟睡獄友的手摸自己生殖器、乘機猥褻罪成立，判其8月。但指侵獄友部分，法官發現，該名獄友不但替東男打手槍還替東男口交，完事後獄友還讓東男躺在身邊，自己翹著腳入睡。若是過程中有強制的行為，不可能出現此畫面，此部分判東男無罪。

檢方針對東男強制性交無罪部分不服上訴，高雄高分院法官認為，雖然東男及該名獄友均坦承有肛交一事，但該名獄友與東男發生關係的全程並無抵抗，也無不悅的反應，過程中甚至還轉頭和隔壁受刑人交談，事後還翹腳與東男睡到天亮。

法官強調，男男2人間之口交、肛交，客觀上均與男女2人性交行為相同，東男與該名獄友之間的性行為並未重於一般認可的性交行為。東男也說「他用手推開我的手後，我就沒有繼續摸他或做其他動作」。依監視器畫面及雙方陳述來看，難認東男有強制性交的行為，最後駁回檢方之訴，全案定讞。