新店J單元空拍照。（新北市城鄉局提供）

新北市新店十四張環狀線南機廠周邊的B單元及位於新店安坑輕軌新和國小（K8）站鄰近地區的J單元，主要計畫案分別於2023年5月16日及2022年6月14日經內政部都市計畫委員會審議通過，細部計畫配合前開主要計畫內容修正，已於2023年7月21日新北市都市計畫委員會審議通過，接續由地政局辦理區段徵收作業。

B單元位於捷運環狀線十四張站及安坑輕軌十四張站交會地區，面積約34.47公頃，未來將配合地區發展需求，新設各類公共設施用地約19.77公頃，比例高達57％。

B單元包含周邊道路系統及停車場兼轉運站用地0.84公頃以敷捷運轉乘需求，機關用地0.31公頃供警消進駐，社會福利設施用地1公頃提供社宅及社福設施，學校用地2.5公頃供設置國民中小學使用，4.56公頃公園複合使用設置地下化水資源中心，公園綠地1.52公頃供鄰里休憩使用。

此外，B單元為保留十四張歷史紋理及自然地景，透過調整公設配置及土管要點，將老樹、古道、水圳、門樓、過水橋等地方文史記憶於現地保留，並將於後續公園規劃設計時納入前人對地區開墾之貢獻記事。

J單元鄰近新店安坑輕軌新和國小站，面積約1.86公頃，配合安坑輕軌通車帶動地區發展需求，將毗鄰地區規劃為住宅區，並新設0.73公頃的公共設施用地、占39.12％，除配合大眾運輸轉乘需求劃設停車場用地0.20公頃，另規畫0.31公頃之公園用地，增加區內開放性公共設施，同時透過規範建築退縮留設行人步行空間，使景觀及人車動線系統無縫接合，打造優良生活空間。

城鄉局表示，配合新北2050淨零碳目標，新店B、J單元作為首例將建築能效標示及低碳（低蘊含碳）建築評估標示制度等納入土地使用分區管制要點內容，透過增訂容積獎勵項目，鼓勵區內新建物以低碳方式進行開發，藉此達到城市永續發展之目標，持續落實新北淨零碳目標。

新店B、J單元未來將採區段徵收整體開發，B單元預計明年中公告區段徵收計畫，2027年上半年工程完工；J單元預計明年下半年公告區段徵收計畫，2026年工程完工；透過安坑輕軌串聯發展空間，共同打造新店溪沿岸宜居環境。