陳奕迅台北站最終夜今晚登場。（環球音樂提供）

陳奕迅台北站最終夜今晚登場。（環球音樂提供）

陳奕迅（Eason）「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」小巨蛋演唱會今迎來最後一晚，倒數開唱歌迷萬分不捨，他昨晚倒數第2場送上一連串經典好歌後，台下有歌迷高舉紅布條，上頭寫著「「拜託，拜託，明年台北17場」等字樣，陳奕迅幽默回應：「聽者有份喔！如果17場你們都會去吧...。」更表示自己其實很想去還沒有去過的台東、花蓮等地開唱。

Eason每場開唱都會與粉絲幽默互動，昨台下有粉絲大喊：「Eason好帥！」他笑言終於有朋友說真話，但很帥是主觀的，像若有人誇他身材好，這他永遠不會相信，呼籲身體健康比較重要，妙語連珠，現場歡笑聲不斷。尾聲派對氣氛組曲唱畢，氣氛爆棚嗨翻！Eason真摯地感謝大家說：「你們的掌聲跟歡呼聲對我是很大的鼓勵，請用最大的掌聲給我身邊的舞蹈員、樂隊。」全場報以超熱烈掌聲，讓Eason直呼：「你們今天真的很厲害！」接著清唱一句「只能說我輸了」。

安可曲時間，他再度站上舞台，帶來〈內疚〉及〈可以了〉等金曲，唱完舞台上的燈光再度亮起，只見E神半蹲於舞台上，全場為之瘋狂！他笑著說：「星期六嘛。」接著在完全沒有彩排過的情況下，演唱當晚即興限定、特別加碼版〈你給我聽好〉，全場激動大呼「實在太幸運啦」！也讓今晚登場的最終夜期待度爆表。