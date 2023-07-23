北流近期正進行指標優化作業，先前已拆除舊的指標，並預計於8月初全面更新，故在舊有指標的區塊以三角錐圍起。（台北市議員鍾佩玲提供／劉彥宜台北傳真）

台北流行音樂中心近日因外牆剝落、工程款等問題備受討論，民進黨台北市議員鍾佩玲發現，北流竟發生電梯許可證過期的低級錯誤，顯示內部管理有疏漏。北流回應，電梯已進行年度檢測，並於22日更新許可證。

依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」第3條規定，昇降設備安裝完成後，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用；同法第5條規定，管理人應於使用許可證使用期限屆滿前2個月內，自行或委託維護保養之專業廠商，向當地主管建築機關或其委託之檢查機構申請安全檢查。

鍾佩玲指出，助理於7月20日前往北流，發現北基地表演館通往停車場的2座電梯，梯內張貼的許可證有效期限竟是7月17日，已過期數日。表演館於表演檔期時，使用者高達數千人，各項設備的管理理應格外重視，發生電梯許可證過期狀況，令人不解。

她擔憂，若北流未依規定於許可證屆期前，提出安全檢查申請，面對接下來接二連三的檔期，將對驅車前往的觀眾造成不便。倘僅為單純「忘記更換」許可證，逾期多日未發現，也顯示內部管理有疏漏，北流必須深自檢討。

鍾佩玲說，且北流人行道、產業館戶外廣場以及文化館外的草坪，都有大小不一的基樁外露的坑洞，部份雖以塑膠三角錐圍住，但稍有外力即會傾倒，並無法達到防護作用，實採更具保護力的防範措施。

她批評，北流營運至今已有數年，內外部環境管理應早已步上軌道，電梯許可證過期的低級錯誤不應發生。北流對於空間環境優化，要從使用者角度，主動發掘問題並積極處理，切勿等到民眾抱怨，甚至發生意外時，才進行檢討與改善。

北流回覆，公共安全是北流全體同仁最優先努力維護的事項，表演廳電梯許可證原到期日為7月17日，7月10日便已進行年度檢測，當周即送出申請並收到核發的許可，廠商原訂於23日更換，已提早於22日更新。

北流說明，因園區近期正進行指標優化作業，先前已拆除舊的指標，並預計於8月初全面更新，故在舊有指標的區塊以三角錐圍起，避免民眾誤踩受傷。