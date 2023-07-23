新北市勞工局將於25日上午10時至下午2時，在新北市府6樓大禮堂舉行「新北市就業博覽會」。（新北市勞工局提供，資料照片）

新北市勞工局將於25日上午10時至下午2時，在新北市府6樓大禮堂舉行「新北市就業博覽會」，現場邀請50家廠商共襄盛舉，提供近2400個工作機會，其中包含近400個兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，疫後國旅興盛，加上適逢暑假旅遊旺季，旅宿餐飲業強力復甦，內需型服務業求才若渴，希望大家能藉此機會找到好工作。觀察本次就業博覽會，旅宿餐飲業廠商總計開出近千職缺，其中有海底撈、瓦城及王品等知名企業進駐，提供多元就業機會。

值得一提，參與廠商家數最多的為科技製造業，占總廠商家數近4成，提供技術工程師、硬體研發工程師、品管員及產品開發員等多元職缺，想朝科技領域發展的市民朋友們，千萬別錯失良機。

眾多廠商為表現吸引人才決心，提供優渥的薪資待遇，其中錢都國際餐飲店長薪資最高達5.5萬，星聚點以亮眼的起薪4.9萬招募活動主持人，神旺酒店則提供最高4.6萬招攬主任，希望能引起求職者注目。

此外，兼職職缺中，包含星聚點專職送餐人員時薪上看315元，錢都國際餐飲的計時服務人員時薪也達230元，歡迎有暑期工讀及兼職需求的民眾，把握機會踴躍參與應徵。

另為緩解疫後產業基層人員缺工的問題，本次活動設有疫後缺工就業服務專區，提供專案職缺查詢及開立推介卡服務；而為協助求職朋友撰寫履歷，現場也規劃設置履歷健診服務，並提供「VR科技虛擬實境求職體驗」，讓民眾在面試前，可先透過VR虛擬實境深入瞭解職場環境及職缺內容，提升面試前就業準備力。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人服務。