2024大選即將到來，各陣營陸續布局區域立委選戰，高雄第3選區（左營、楠梓）立委戰況激烈，目前藍營確定推派高市議員李眉蓁出戰綠營議員李柏毅，然而近日又傳出曾於去年參選高雄市長的曾尹儷將披白袍代表民眾黨參選，讓左楠區選情出現變化。

高市現任立委劉世芳先前因為身體健康因素宣布放棄連任後，左楠區被國民黨視為高雄最有機會奪回版圖的選區，原本黨內有5人表態參選，但經過一番激鬥，確定派出李眉蓁參選，而民進黨則推派李柏毅征戰。

原以為左楠區僅由藍綠雙方爭奪一席立委大位，但近日卻傳出曾尹儷將代表民眾黨參選立委。對此，民眾黨中央委員林富男證實，近期確實有和曾尹儷接觸，並商討參選區域立委的相關情事，後續雙方若達成共識或有任何結果，會再對外公布。

林富男表示，曾尹儷相當積極爭取代表民眾黨參選高雄區域立委，他們認為曾尹儷有相當優異的學經歷，且有願意為民服務的熱忱與企圖心，所以民眾黨表達歡迎之意，也願意給曾尹儷機會代表民眾黨參選區域立委，但目前黨內還尚未決定曾尹儷參選立委的區域。

曾尹儷則表示，她原先沒想過要選立委，但民眾黨找她洽談參選立委的相關事宜後，她有認真在考慮，因為她一直以來參選的理念就是希望為小黨、無黨盡一份力，不要每次都只有藍綠對決，應該讓政黨平衡、多元發展，給小黨或無黨也有為民服務的機會。

曾尹儷指出，她跟民眾黨目前只有初步討論，還沒談論深入細節，也還沒有結果，雙方現在還在溝通階段，尚未決定選區，左楠可能是民眾黨考慮的選區之一，但還是以她與民眾黨達成共識的最終決定為主。

由於曾尹儷屬性偏藍，先前曾是為馬英九、黃俊英及楊秋興等人輔選，甚至在罷韓後，曾表態爭取為國民黨投入市長補選選戰。如今傳出曾尹儷可能代表民眾黨參選左楠立委，恐會危及國民黨選情，對此，李眉蓁表示，若曾尹儷要參選，她予以尊重，但後續問題希望等狀況明朗後再來討論。