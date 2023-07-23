動物保護團體指出，動保人士多年來施壓要求停止買賣狗肉和貓肉後，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）一處動物市場已終止販賣狗肉與貓肉。

據《法新社》報導，印尼蘇拉威西島的托莫洪極限市場（Tomohon Extreme Market）除了販售狗肉和貓肉，也有蝙蝠、老鼠、蛇與猴子。有關禁令周五（21日）生效前，該市場聞名於售賣野味。

動物保護組織「國際人道協會」（Humane Society International）周五發表聲明說，這個市集是印尼第一個最終作出讓步，並停止買賣貓肉、狗肉的市場。印尼是世界上少數允許販售狗肉和貓肉的國家之一。

聲明還指出，市場中僅存的6個狗肉與貓肉攤販，簽署了一份停售協議。托莫洪市市長也簽署了法令，禁止這個市場再進行此類交易。該協會說，這項協議有可能挽救蘇拉威西島數以千計小動物的性命。根據協會的資料顯示，每年有超過13萬隻活體和屠宰的狗在當地市集被買賣。