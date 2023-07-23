台中建商推動藝文活動不遺餘力！其中，近幾年大力推廣建築文化視野、挖掘文化深度的國聚建設，昨（22)日邀請台中市影視發展基金會執行長林盈志、《父後七日》劉梓潔導演與逢甲大學、中興大學人文學院學生，以及近200位國聚住戶，一同進影院觀賞暑期強檔《奧本海默》（Oppenheimer）。

該熱門強片透過鏡頭，探討二戰期間領導「曼哈頓計畫」團隊、研發核武的美國理論物理學家、原子彈之父—奧本海默的生平故事。

國聚建設表示，舉辦文化觀影活動，希望增進住戶對不同文化背景、觀點的了解和尊重，促進文化多樣性的認識；更與學術單位合作，將觀影與文化學習相結合，提供逢甲大學、中興大學人文學院學生更深入的學習體驗。同時也鼓勵住戶透過全球視野，建立起共鳴和連結，增進與文化之間的對話，進而推動社會的包容性和文化交流。

國聚建設以友善為企業核心文化，主打「友善建築」、「綠色生活」和「環境永續」議題，去年與國家地理雜誌攜手主辦野生動物路跑後，看見住戶對於戶外活動的喜愛；今年6月的世界自行車日，也首度與全球自行車製造龍頭-巨大（9921）集團旗下捷安特「自行車文化探索館」合作，帶領住戶認識自行車歷史沿革、VR體驗公路競賽，還有環繞式劇場、登山車越野連拍等等。

參與的住戶表示，家人都對自行車很有興趣，在館內的科學廳可讓小孩學習到自行車運轉的原理、結構、動力學；大人透過VR體驗車隊競賽和征服林道登山，「感謝國聚建設舉辦這樣的活動，讓一家人都能獲得不同的體驗。」自2018年起，國聚建設以「國聚生活家」社群品牌，作為認識城市的媒介平台，希望帶領更多住戶認識台中不同的城市魅力；強調友善建築，不只是住宅本身，更是住宅所延伸出的社區總體營造價值。

隨著疫情趨緩，「國聚生活家」推出各類社區實體活動，開放報名都是場場秒殺，其中包含與特力屋集團合作的手作活動，以及前往神岡靝馬農場包場的馬術體驗。國聚建設也宣布，今年12月3日將再度與國家地理雜誌合作，將於台中水湳中央公園舉辦野生動物路跑，共同打造動物「FUN」城市！透過活動凝聚住戶對於建商的歸屬感，創造出超越住宅本體的社區休閒生活服務，讓每位住戶都成為國聚代言人，也成為品牌的一大特色。