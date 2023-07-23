凱基新莊分公司11月17日終止營業 12:442023/07/23 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心公告，依據金管會7月18日金管證券字第1120349085號函，凱基證券新莊分公司（證券商代號：9224，含期貨交易輔助業務）終止營業，並訂112年11月17日為最後營業日。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際產業》被糖價甜到 Suedzucker上修全年財測 《國際產業》愛立信Q2營業利益大減62% 堅信5G需求成長 Melody錄《嗨！營業中2》突悲從中來 爆哭嚇壞眾人 #新莊 #營業 #分公司 #凱基 #日終止 也許您會感興趣 推薦閱讀 露營正夯 營區業者未辦稅籍登記恐被罰 11:342023/07/11 財經 車禍事故頻傳 重新橋連2天夜間銑鋪工程求改善 15:362023/07/05 生活 《文創股》大宇資昨爆天量 這券商沖沖樂獲利千萬 11:182023/07/07 財經 台電北北區處長交接 黃美蓮榮升總公司業務處長許一女接棒 19:452023/07/17 生活 離婚怨偶相約凌晨談判 悍妻撂人強押前夫到墓地痛毆還丟包 16:412023/07/08 社會 新竹市百帝美髮傳預購消費券糾紛 消保官要求說明 17:052023/07/12 生活 三重曳引車拋錨卡路中 中山橋中華路匝道交通受阻 19:462023/07/08 社會 炎亞綸《營業中》慘成告別作 畫面曝「粉專被灌爆」官方求饒了 08:332023/07/09 娛樂 近5公尺高足球造型滑梯亮相 新莊體育園區Fun暑假 15:362023/07/07 生活 政大書城將熄燈？花蓮店：未接獲公司告知目前正常營業 12:512023/07/17 生活 《通信網路》電信龍頭新氣象 中華電3大分公司總座到位 08:382023/07/14 財經 《櫃買市場》億杰今起停止買賣 07:472023/07/20 財經 莎莎歡慶40歲生日凍齡如初 以精靈電波keep最喜歡模樣 18:012023/07/10 娛樂 Melody錄影委屈偷哭全場傻眼 落淚原因曝光 16:522023/07/11 娛樂 工商憑證可下載進口稅費繳納資料 營業稅網路申報更便利 16:542023/07/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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