范逸臣、郭泓志、姚淳耀共同主演電影《我最愛的笨男人》將於9月8日上映。（CATCHPLAY提供）

郭泓志拍攝電影《我最愛的笨男人》體驗和兄弟一起慶祝生日。（CATCHPLAY提供）

由億萬票房男星范逸臣、旅美棒球好手郭泓志、及金鐘視帝姚淳耀共同主演今夏最義氣電影《我最愛的笨男人》將於9月8日全台上映，日前釋出電影前導預告後，首度進軍大銀幕的郭泓志立即引發許多粉絲關注，紛紛興奮留言：「看不到郭泓志投球，竟然還有電影好看超期待！」、「終於等到郭董進軍大銀幕當台版巨石強森啦！」

首次跨界拍攝電影的郭泓志，在拍攝過程有許多令他難忘的回憶，其中一場三兄弟和飾演老大的鄭志偉在「喬」完事情後幫老大慶祝生日的戲，令他感到相當難忘。他表示過去因為棒球員的職業，以及長年旅居美國，過往的生日不是在比賽，就是安排復健，很少有機會過自己的生日或是替親朋好友過生日，這次拍攝《我最愛的笨男人》讓他體驗到和自己的好兄弟一起過生日的感覺，令他感到相當溫暖，笑說：「原來過生日是這種感覺！」

今年生日人在美國的郭泓志無法親自與共同演出義氣三兄弟的范逸臣、姚淳耀慶祝，范逸臣越洋獻上對「中港之龍」的生日祝福：「阿龍生日快樂！中港路不能沒有你，你就是我最愛的笨男人，今天免支援啦！」姚淳耀亦稱讚郭泓志第一次拍攝電影就展現無人能敵的氣勢，大讚：「他不只能站上投手丘，還能爭霸大銀幕，祝最霸氣的阿龍生日快樂！」電影《我最愛的笨男人》即將於9月8日上映，郭泓志也許下特別的生日願望：「希望《我最愛的笨男人》票房創佳績！」