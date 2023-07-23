真人電影《Barbie芭比》從上映前就引發轟動，劇情兼具娛樂又發人省思，陸續有許多觀眾看過後給於好評，上片當日就超越阿湯哥的《不可能的任務：致命清算 第一章》，成為目前美國「首日最賣座電影」，然而芭比的前身其實德國的成人玩具，被一名企業家母親買下後改造為芭比，在全球掀起風潮。

芭比深受全球小女孩喜愛，但其實她的前身是「成人玩具」，據Anthony Ferguson的《性愛娃娃歷史》（The Sex Doll: A History），在二戰期間，納粹在戰場取得大勝，法國於1940年投降，德軍進軍巴黎時，官兵因尋花問柳導致性病在德軍起來。為了減緩性病的發生，他們製造出充氣娃娃「碧兒莉莉娃娃」（Bild Lilli Doll），也就是芭比的前身。

在芭比問世前，小女孩的娃娃多是以小朋友的形式出現，但美泰兒的創辦人蘿絲漢德勒（Ruth Handler）發現女兒對這類玩具越來越沒興趣，直到她在德國出差時，在當地看到這款人偶「碧兒莉莉娃娃」，以此為靈感創作出史上第一隻芭比。版權易手便打入兒童市場，成為各個少女都愛的芭比Barbie。

不過芭比問世以來，也經歷過不少爭議事件，更被認為其「不科學」的體態會加深「女生瘦就是美」的意識形態。而電影中提到的「懷孕芭比」，當年更是發展成炎上事件，一度造成美泰兒的商業危機。「懷孕芭比」是美泰兒在2003年推出的「快樂家庭」系列，在芭比的好友米姬（Midge）肚子裝上一個嬰兒。但因為美泰兒將米姬和她的老公艾倫分開販售，且並未戴上婚戒，讓許多家長擔心是在「宣揚未婚、未成年懷孕」而遭到抗議，最終「快樂家庭」系列下架，美泰兒也在2013年為米姬修改歷史，表示她「未婚、沒有孩子，與艾倫沒有任何關係」。