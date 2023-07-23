台北流行音樂中心啟用3年，前台北市長柯文哲任內新增1.9億元工程款未付清，導致每月衍生80萬元利息，引起副市長李四川和前副市長黃珊珊隔空駁火，其中黃珊珊更批，「混淆視聽、推諉卸責」。台北市政府發言人殷瑋回擊，柯團隊有責任卻無作為，「混淆視聽、推諉卸責」8字原句奉還。

黃珊珊針對工程款解釋，「公務機關針對訴訟或爭議款本就應該以第二預備金先行支應」，柯市府不可能等爭議金額確定，否則會衍生更多利息。

殷瑋質疑，既然不能等爭議金額確定就該先處理，當時柯市府團隊為何不趕快付一付？在去年4月及6月調解成立、金額確定後，柯市府團隊為何不用第二預備金先行支應，因此持續衍生每月80萬，至今累積千萬的利息？黃珊珊的說法反而證明柯團隊有責任卻無作為，「混淆視聽、推諉卸責」8字原句奉還。

他指出，柯市府任內動支第二預備金的紀錄斑斑可考，其中便是用來舉辦城市博覽，卻無一筆二備金是用來付這筆「本就應該先行支應」的北流工程款。且歷年市府函送預算至議會審議的時間大約落在8月，即便去年因為市長選舉略有提前，也遲至7月29日送審，調解成立則是在去年4月及6月，不應沒時間用預算程序處理。

殷瑋說，北流工程款的重點在於文化部是洽辦機關，台北市政府是代辦機關。柯團隊不把焦點放在和中央提出證據、講明道理，卻要主動牽扯蔣市府，不知是出於何種考量，蔣市府一方面努力面對問題、解決問題，另一方面又必須不斷回應各種立場跳動、自相矛盾的批評，令人遺憾。