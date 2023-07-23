旅天下成立於民國104年3月，主要業務為國內外團體旅遊服務及相關旅遊商品代辦業務，董事長為王文傑，總經理為李嘉寅，目前股本為1.52億元，111年合併營收為2.09億元，稅後虧損為2,409萬元，每股淨損為1.73元。
旅天下7/31登錄興櫃一般板交易
櫃買中心公告旅天下（6961）7月31日在櫃買中心興櫃一般板正式掛牌交易，每股面額新台幣10元，無實體發行普通股15,200,000股，為觀光餐旅類別，輔導推薦證券商為福邦證券、台新證券、富邦證券及凱基證券。
櫃買中心公告旅天下（6961）7月31日在櫃買中心興櫃一般板正式掛牌交易，每股面額新台幣10元，無實體發行普通股15,200,000股，為觀光餐旅類別，輔導推薦證券商為福邦證券、台新證券、富邦證券及凱基證券。
旅天下成立於民國104年3月，主要業務為國內外團體旅遊服務及相關旅遊商品代辦業務，董事長為王文傑，總經理為李嘉寅，目前股本為1.52億元，111年合併營收為2.09億元，稅後虧損為2,409萬元，每股淨損為1.73元。
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