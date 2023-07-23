屏東選哲之友會成立湧進400支持者，柯文哲喊：勢力已過高屏溪。(林和生攝)

屏東選哲之友會成立湧進400支持者，柯文哲(中)喊：勢力已過高屏溪。(林和生攝)

民眾黨主席柯文哲23日南下屏東參加屏東台灣選哲之友會成立大會，現場擠進400名支持者，日前美麗島電子報董事長吳子嘉直言，民眾黨勢力跨不過濁水溪，柯見狀表示，現在不止濁水溪，已經跨越高屏溪。

他在台上分享指出，自己人生中挑戰最困難的事情就是一日雙塔，從基隆富貴角燈塔一路騎單車騎到屏東鵝鑾鼻燈塔，事前很多人都認為不可能，最後還是完成；這次也要從屏東出發，翻轉台灣歷史、改變台灣未來。

他說，政府存在的價值就是解決老百姓問題，記得上任台北市長前曾造訪小琉球，才發現島上有塊北市府的地，上任後隨即無償撥用，做為小琉球長照中心。

政治的核心是執行力，每天講那些五四三都沒用，而政治的目的就是讓民眾能過好生活。他認為，屏東縣民平均月薪僅3萬3000元，是台灣倒數第二，且受到高齡化與少子化影響，他認為，屏東農業應該導入科技，政府應該想辦法協助屏東觀光與農業有好的發展，只要經濟變好、工作機會就會多，年輕人才會回流。

柯文哲話鋒一轉說，外界批評民眾黨是小黨、人才不夠多，但小黨有它的優勢，這時候講聯合政府大家就會信，不分顏色、用人唯才，來服務台灣民眾。

希望台灣是美麗之島，而非兵凶戰危之地，台灣應該作為中美溝通橋梁，而不是中美對抗的棋子，這時候就需要一個清廉、勤政愛鄉土的政府來領導，「希望大家可以一起努力，義無反顧的拚一次。」