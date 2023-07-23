藉由歷史建築搶救演練，降低火災對古蹟所帶來的衝擊，保障地區珍貴文化資產安全。(圖／金門縣消防局提供)

演練現場也成立火場指揮所，接續執行緊急事故指揮機制及火場安全管理。(圖／金門縣消防局提供)

歷史建築搶救演練，共計動員各式救災車輛6車、職、義消18名，演練過程逼真寫實。(圖／金門縣消防局提供)

為強化古蹟及文化資產之防災管理，提升搶救古蹟建築物之應變能力，金門縣消防局第一大隊結合所屬分隊特別在北山李氏兄弟洋樓裡進行歷史建築搶救演練，共計動員各式救災車輛6車、職、義消18名，另也邀請洋樓管理單位金門國家公園管理處共同參演，藉由雙方即時橫向聯繫及協助，釐清洋樓火災的注意事項，降低火災對歷史建築所帶來的衝擊，保障地區珍貴文化資產安全。

金門縣消防局指出，本次搶救演練結合「人命搶救」、「歷史建物火災搶救」、「大隊幕僚機制」、「消防人員MAYDAY(國際通用的無線電通話遇難求救訊號)」及「消防人員救援」等五大主題。演練情境假定夜間洋樓廚房起火燃燒，因洋樓多為木構造建築物，火勢一發不可收拾。當救災車組抵達後，初期指揮官獲知尚有兩名民眾受困屋內待援，立即指派兩組消防人員，分別進行人命搜救及水線防護任務。當順利將受困民眾救出後，為撲滅火勢再次佈水線入室尋找火點進行滅火攻擊。

演練現場也成立火場指揮所，接續執行緊急事故指揮機制及火場安全管理。此時，消防人員MAYDAY事件發生，現場大隊指揮官透過受困消防人員回報的內容及人員管制板標示的人員動向、任務確認受困位置後，立即派遣RIT小組(快速救援小組)入室救援，成功將受困消防人員救出，也順利完成滅火，演練過程逼真寫實。

消防局表示，此次搶救演練依照古蹟及歷史建築消防救災處理原則實施，針對洋樓外觀之火點，在不破壞洋樓主體建物原則下適時採高空式水霧撒水等方式進行滅火攻擊及周界防護作業，以降低救災對建築物結構本體及重要文化資產的破壞。演練亦邀請古寧村長李開陣、北山社區理事長李金鎗到場觀摩指導，並於演練結束後進行古蹟防救災管理與知識分享及探討。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，縣內的古蹟及歷史建築物承載著金門的過去，是重要的文化資產。因此，該局近年來結合相關單位建立古蹟防救災體系，提升古蹟整體防救災能力，使縣內古蹟能夠永續保存。

陳叁奇強調，此次的消防演練不僅在強化消防單位的專業能力，更重要的是為達到文化資產所有人、使用人或管理人的「自助」；周邊社區發展協會人員的「互助」；以及公家單位的「公助」的防災共識，以降低古蹟文物、歷史建築物的災害損失，共同為無價資產的永續保存與發展而努力。